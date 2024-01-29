В центре Млечного Пути обнаружили необычные звезды

MNRAS: в центре Млечного Пути обнаружены красные гиганты типа старый курильщик Астрономы обнаружили необычный тип звезд в центральных областях Млечного Пути, которые относятся к типу «старый курильщик» — это красные гиганты, испускающие огромные облака газа и пыли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии