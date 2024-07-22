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Стало известно, зачем США опубликовали "секретные" данные о ядерном оружии

Стало известно, зачем США опубликовали "секретные" данные о ядерном оружии

По данным NNSA, ядерный арсенал Америки насчитывал 3 748 ядерных боеголовокНациональное управление ядерной безопасности (NNSA) рассказало, что, по данным на сентябрь 2023 года, ядерный арсенал США насчитывал 3 748 ядерных боеголовок.

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