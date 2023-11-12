София Киевская в беде. Новый коррупционный скандал на фоне чернеющих куполов древней святыни

bezuhoff В среду, 1 ноября, Национальный заповедник "София Киевская" забил тревогу: существующего финансирования не хватает для поддержания старинного храма в должном состоянии, а в данный момент сбережение целостности памятника архитектуры и вовсе под угрозой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии