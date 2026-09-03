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Жители Ямала за год собрали почти 242 тысячи кг макулатуры в рамках «БумБатла»

Жители Ямала за год собрали почти 242 тысячи кг макулатуры в рамках «БумБатла»

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в номинации «Лучшие в Арктике» по итогам экологической акции «БумБатл» в 2025 году.

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