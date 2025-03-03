Свечников подрался с Хэнли в матче «Каролины» и «Калгари». Это 3-й бой Андрея в НХЛ

«Харрикейнс» обыграли «Флэймс» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Свечников (18:14, 6:13 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ (еще 5 – не в створ) и 3 силовыми приемами.