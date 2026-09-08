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Задержанный замначальника подмосковной полиции обратился за медпомощью

Задержанный замначальника подмосковной полиции обратился за медпомощью

Сергей Мальков — бывший заместитель начальника ГУ МВД по Московской области, задержанный за махинации с бензином для служебного автотранспорта, — почувствовал себя плохо сразу после задержания в понедельник вечером.

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