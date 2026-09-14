10 вещей, которые одни без сожаления выбрасывают, а другие выгодно продают

Ежедневно мы сталкиваемся с ненужными вещами, которые считаем отходами. От них мы без сожаления избавляемся, считая, что извлечь из них пользу невозможно.
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