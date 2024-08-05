В Удмуртии из-за перебоев с электроснабжением загорелись два магазина

В Удмуртии произошли два серьезных инцидента с возгоранием торговых объектов. Во-первых, утром в деревне Ворца Ярского района пожар охватил помещение местного магазина, причинив значительный ущерб мебели, холодильному оборудованию, внутренней отделке и товарам.
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