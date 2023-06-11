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Российские ученые нашли способ разогнать космический корабль для полета к ближайшим звездам

Российские ученые нашли способ разогнать космический корабль для полета к ближайшим звездам

Уникальный способ, который позволил бы отправлять аппараты с Земли к ближайшим звездам, разработали ученые из Корпорации космических систем специального назначения «Комета».

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