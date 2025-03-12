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Царьград

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Русская Армия развивает стремительное наступление со стороны промзоны Суджи: свежие сводки с СВО

Русская Армия развивает стремительное наступление со стороны промзоны Суджи: свежие сводки с СВО

Под огневым контролем России находится трасса "Суджа – Юнаковка".Армия России продолжает наступательную операцию в Курской области.

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