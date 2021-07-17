Любители историиВоенное дело«Злостные дезертиры»: как Сталин приказал с ними поступать Летом 1941 года командование Красной Армии стремилось любыми средствами остановить откат войск к Москве.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAAleks AdТимур Сагдиев, когда Вы уже научитесь читать первоисточники? А, понял, Чукча не читател, Чукча пысател. Держите, писающий малчик (Тимур Сагдиев) полный текст Приказа №270 - https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0033_obe&object=translation&l=ru. "Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. И эти элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя". - это так, вырванное из контекста Приказа №270.Анфиса Иванова\Правильно ответили! таких как Сагдиев надо именно документами - первоисточниками по мусалам , по мусалам....Ведь все правильно пишет, а вот ВЫВОДЫ - " ...Кремль собственными руками подготовил потенциальный антисоветский элемент в лице сотен тысяч человек, которые, пройдя через ужасы фашистских лагерей, узнали дома, что их семьи бедствовали из-за сталинского приказа " - про антисоветский элемент это его " вишенка на торте" : он именно сюда хотел нас тыкнуть !АЛЕКС БАМЖестокий приказ. Но было потеряно управление войсками. Что-то надо было делать.Василий ПлюшкинКлоун - афтар, пшол бы ты на, гнида либерастовскаяЛеонид...шкуры либеральных писак очень хорошо смотрелись бы на барабанах военных оркестров.Комментировать
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