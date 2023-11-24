WP: ЦРУ и "Моссад" сыграли ключевую роль в перемирии между Израилем и ХАМАС

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Главы ЦРУ и "Моссад" Уильям Бернс и Дэвид Барни, а также премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани сыграли ключевую роль в переговорах по заключению соглашения меду Израилем и палестинским движением ХАМАС о временном прекращении огня в секторе Газа, сообщили в издании The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.
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