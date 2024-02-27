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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышел симулятор жизни с открытым миром, в котором можно стать рок-звезд...

В Steam вышел симулятор жизни с открытым миром, в котором можно стать рок-звезд...

В Steam вышел симулятор жизни с открытым миром, в котором можно стать рок-звездой. Игра получила 100% положительных отзывовВ раннем доступе Steam вышел симулятор жизни рок-звезды под названием Rock Star Life Simulator, который за первые сутки получил очень положительные отзывы.

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