В Steam вышел симулятор жизни с открытым миром, в котором можно стать рок-звезд...

В Steam вышел симулятор жизни с открытым миром, в котором можно стать рок-звездой. Игра получила 100% положительных отзывовВ раннем доступе Steam вышел симулятор жизни рок-звезды под названием Rock Star Life Simulator, который за первые сутки получил очень положительные отзывы.
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