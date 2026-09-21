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Как наркоз от колоноскопии «вымыл» русский язык из головы учителя: невероятный случай из Владимира

Владимирский учитель английского, 28 лет, стал главным героем невероятного случая, который потряс не только его семью, но и врачей.

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