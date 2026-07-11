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Скалони об Аргентине на ЧМ: «В футболе нет понятия помощи. Показываем игрокам: есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила. С ВАР нет места для двойной интерпретации»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос об отношении арбитров к южноамериканской команде на ЧМ-2026 .

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