Спасатели эвакуировали двух женщин с горы под Судаком

1 марта в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на хребте горы Чалки около села Солнечная Долина (городской округ Судак) две женщины не могут самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности.
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