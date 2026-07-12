Inflection Point Overload? By Peter Tchir of Academy Securities Inflection Point Overload? Between 250th Celebrations, heat waves, power failures, and jet lag, I feel more discombobulated than I have in a long time (I do admit that I really liked a sign that I think was in PHX airport just past security – Recombobulation Area).
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