Политика как он...
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Политика как она есть

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Гавайская ведьма помогла раскрыть жестокое убийство в США

Гавайская ведьма помогла раскрыть жестокое убийство в США

Жуткая история из Штатов завершилась обвинительным вердиктом. Суд присяжных признал 44-летнего Ларри Миллетта виновным в убийстве несмотря на то, что тело его супруги Майи не найдено до сих пор, сообщает Daily Star.

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