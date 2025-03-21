Президент Путин дал поручения по развитию беспилотников

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед правительством задачу разработать комплекс мер, направленных на активное развитие беспилотных авиационных систем.
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