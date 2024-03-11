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Царьград

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Новокузнечанам объяснили, почему закрыли и больше не откроют роддом №3

Новокузнечанам объяснили, почему закрыли и больше не откроют роддом №3

Жители Новокузнецка задают властям города вопрос: почему на Ильинке закрыли и не открывают роддом.Горожане под одним из постов Сергея Кузнецова в соцсетях поинтересовались, почему был закрыт роддом на Ильинке и когда планируется его открытие.

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