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U.S. kills four more in latest strike on alleged drug boat

The U.S. military late Sunday announced it had killed four people in a strike on a suspected drug-trafficking boat in the Caribbean.

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