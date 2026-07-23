Чьи кошельки толще? Стали известны доходы забайкальских кандидатов в Госдуму

Центризбирком обнародовал доходы кандидатов в депутаты Госдумы от Забайкальского края. Партийная элита — министр образования Марина Секержитская и Герой России Балдан Цыдыпов — заработали за год 10,2 и 8 миллионов рублей соответственно.
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