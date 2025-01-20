На федеральных дорогах Астраханской области дежурит техника Упрдор «Каспий»

Чтобы не допустить в это время происшествий на аварийно-опасных участках. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Астраханской области и Калмыкии в зимний период специалисты Упрдор «Каспий» ведут круглосуточный мониторинг состояния дорожного полотна и проезда автомобилей.
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