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На федеральных дорогах Астраханской области дежурит техника Упрдор «Каспий»

На федеральных дорогах Астраханской области дежурит техника Упрдор «Каспий»

Чтобы не допустить в это время происшествий на аварийно-опасных участках. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Астраханской области и Калмыкии в зимний период специалисты Упрдор «Каспий» ведут круглосуточный мониторинг состояния дорожного полотна и проезда автомобилей.

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