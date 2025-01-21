Россиянам рассказали, что нельзя делать в Емелин день

Чтобы не притянуть бедность и нищету Сегодня, 21 января, по народному календарю отмечается Емельянов день, который завершает святки и связан с множеством традиций и примет, актуальных и по сей день, передает 360.
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