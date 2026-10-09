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Царьград

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Heritage Auctions продаст меч Дарта Вейдера за $1 млн 12 ноября

Heritage Auctions продаст меч Дарта Вейдера за $1 млн 12 ноября

Аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в "Звездных войнах".

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