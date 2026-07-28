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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «Фонбет»: «Я говорил: «Зачем подписывать Пирло?» Мостовой – сопоставимая фигура. Почему у нас не могут пригодиться те, кто отдал футболу жизнь?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал отмену решения о назначении Андреа Пирло в сборную Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet.

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