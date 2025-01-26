Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Дебильное рагульё это никогда не поймёт, они скакуасы будут радоваться всему, а когда прилетает им , то сразу а нас з...В Британии предуп...
  • Evgenija Palette
    Да что вы?... ЖИВ, ЗНАЧИТ, КУРИЛКА!... Так он, пожалуй, и правда, передаст свою власть КОЛЕ...Белоруссия избрал...
  • Игорь Васиков
    Притулился нетуда.На Украине погиб ...

В Германии захотели объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

В Германии захотели объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) хочет вынести на голосование Бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх