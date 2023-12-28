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NYT: Украине стоит пойти на переговоры с РФ из-за провалов ВСУ

NYT: Украине стоит пойти на переговоры с РФ из-за провалов ВСУ

Украинской стороне не следует отказываться от дипломатического диалога с Россией. После провальных попыток киевского режима захватить территории переговоры могут быть единственным выходом из конфликта, заметили в издании The New York Times.

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