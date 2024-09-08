(я одного понять не могу, ну нахрена у этих гм, мигрантов еду покупают?) В Карелии почти 50 детей отравились шаурмой, отобедав в заведении мигранта.
Почти 50 детей слегли после "обеда" у мигранта: Шаурма оказалась с неприятным сюрпризом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Недогреева
Все все видели и никаких мер надзорных служб. За што им деньги платят. А может такие шавершики им платили больше? Тогда их никто не осудит и не выгонит . Откупятся. Не задорма же спокойно содержали свою шоверму с нарушениями. Теперь отпустят. Не дадут же им выдать надзорные службы. Да еще за закрытие дела мзду получат.
Ответить
2 час.
Иван Иванов
Ну что тут сказать.. Дураки учатся на своих ошибках... Сколько уже говорено про эти обезьянии фастфуды. Но, если мозгов нет, то травитесь
Ответить
1 час.
ПМ
Павел Миллер
Дело возбудили после отравления граждан на избирательных участках в Петербурге Отравление граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге стало основанием для возбуждения уголовного дела. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве указали, что обратившиеся за медицинской помощью граждане употребляли готовую пищевую продукцию на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. Ранее сообщалось о проверке, инициированной Роспотребнадзором после отравления 29 человек шаурмой в Москве. Так и хочется спросить-а вы что туда ЖРАТЬ идете,зная кто готовит и развозит эту гадость,крысятину грязными руками или ИЗБИРАТЬ ???? А ведь среди кандидатов лоббисты мигрантов!!! В Санкт-Петербург и Ленобласть с начала 2024 года въехали порядка 404 тыс. иностранных граждан. Рост составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По данным Росстата, численность населения Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 5 597 763 человека.Идёт замещение горожан преступниками,насильниками и просто хамами!!!
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии