Почти 50 детей слегли после "обеда" у мигранта: Шаурма оказалась с неприятным сюрпризом

Все все видели и никаких мер надзорных служб. За што им деньги платят. А может такие шавершики им платили больше? Тогда их никто не осудит и не выгонит . Откупятся. Не задорма же спокойно содержали свою шоверму с нарушениями. Теперь отпустят. Не дадут же им выдать надзорные службы. Да еще за закрытие дела мзду получат.

Ну что тут сказать.. Дураки учатся на своих ошибках... Сколько уже говорено про эти обезьянии фастфуды. Но, если мозгов нет, то травитесь

ПМ

Павел Миллер

Дело возбудили после отравления граждан на избирательных участках в Петербурге Отравление граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге стало основанием для возбуждения уголовного дела. Как сообщили в региональном главке Следственного комитета России, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве указали, что обратившиеся за медицинской помощью граждане употребляли готовую пищевую продукцию на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. Ранее сообщалось о проверке, инициированной Роспотребнадзором после отравления 29 человек шаурмой в Москве. Так и хочется спросить-а вы что туда ЖРАТЬ идете,зная кто готовит и развозит эту гадость,крысятину грязными руками или ИЗБИРАТЬ ???? А ведь среди кандидатов лоббисты мигрантов!!! В Санкт-Петербург и Ленобласть с начала 2024 года въехали порядка 404 тыс. иностранных граждан. Рост составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! По данным Росстата, численность населения Санкт-Петербурга на 2024 год составляет 5 597 763 человека.Идёт замещение горожан преступниками,насильниками и просто хамами!!!