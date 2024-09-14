The Guardian, Великобритания. Россия гонит ВСУ вон из Курской области. А у Зеленского "все идет по плану"

Российские войска быстро продвигаются вперед, пишет The Guardian. Они взяли под контроль десять населенных пунктов и вытесняют украинских боевиков с занятых позиций.
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