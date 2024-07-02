Ограничения движения действуют на Линии Октябрьской железной дороги

Проезд автомобилей по улице Линии Октябрьской Железной Дороги (ЛОЖД) затруднён до 18 августа. Как объяснили в Центре организации дорожного движения, это связано со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская.
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