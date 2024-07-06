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Михаил Сергачев: «Люблю хитовать, но стараюсь подходить к этому с умом. Главное – быть агрессивным не только в защите, но и в нападении»

26-летний защитник в это межсезонье покинул «Тампу» в результате обмена с «Ютой». «Конечно, я люблю проводить силовые приемы, но когда играешь 25, 27 или 23 минуты, стараешься подходить к этому с умом.

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