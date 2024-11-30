Патриарх Кирилл заявил, что нагнетание обстановки вокруг ядерной темы не приносит духовной пользы

На пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с важным заявлением, в котором осудил излишнее нагнетание обстановки вокруг апокалиптических сценариев и обсуждение ядерной тематики.
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