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Патриарх Кирилл заявил, что нагнетание обстановки вокруг ядерной темы не приносит духовной пользы

Патриарх Кирилл заявил, что нагнетание обстановки вокруг ядерной темы не приносит духовной пользы

На пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с важным заявлением, в котором осудил излишнее нагнетание обстановки вокруг апокалиптических сценариев и обсуждение ядерной тематики.

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