Объявлены победители фотоконкурса ColorPro Awards 2024

Снимок, занявший первое место: взаимодействие дайвера с косяком рыб / © Benjamin Yavar Снимок, занявший второе место: соревнование по плаванию / © Hüseyin Karahan Снимок, занявший третье место: всадник на лошади на горе Бромо в Индонезии / © Mahdndra Bakle Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Andrew Paranavitana Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Alexander Forrest Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Mehmet Karaca Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Piet Haaksma Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Nitin Sonawane Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Ciaran Willmore Снимок, вошедший в топ-100 конкурса / © Mustafa Öztürk .