Ректор МГУ Садовничий: лишь в двух вузах мира есть сравнимые с "МГУ-270" суперкомпьютеры

Суперкомпьютер "МГУ-270", запущенный в 2023 году для развития систем искусственного интеллекта (ИИ), является самым мощным в России и обладает уникальными характеристиками среди мировых университетских центров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии