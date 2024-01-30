Ленинградцы верили в победу: в «Манеже» открылся масштабный проект «Город-герой Ленинград»

Доска объявлений Новая выставка проводит своих зрителей через всю блокаду. "При помощи подлинных свидетельств очевидцев и музейных предметов мы рассказываем историю о том, как, преодолевая голод, холод и страх, люди мобилизовали все свои ресурсы и доказали, что жизнь и вера в победу всегда сильнее смерти", – комментирует директор ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова.