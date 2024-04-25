Стало известно, на чем «споткнулись» Восточный обход и Южный транзит

Строительство Восточного обхода продолжается. В текущем году планируется завершить первый этап. Южный транзит решили снять с паузы и начать реализовывать поэтапно – подписан контракт на разработку проектно-сметной документации.
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