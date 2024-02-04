Джо Байден побеждает на первичном голосовании в Южной Каролине

Согласно прогнозу телевизионного канала CNN, действующий глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден выигрывает в ходе первичного голосования за кандидатов в президенты от Демократической партии в Южной Каролине.
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