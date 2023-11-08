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Сальдо: в Херсонской области силы ПВО сбили три ракеты ВСУ

Сальдо: в Херсонской области силы ПВО сбили три ракеты ВСУ

Украинская армия предприняла попытку нанести ракетный удар по российским объектам, над Геническим муниципальным округом Херсонской области средствами ПВО сбиты три ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов.

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