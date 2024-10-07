На Землю обрушилась магнитная буря после экстремальной вспышки на Солнце

Эксперты ждали бурю ещё в прошлый четверг.фото: nasa.gov--> В ночь на понедельник началась магнитная буря, которую эксперты ждали ещё в прошлый четверг, сообщил 7 октября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
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