На Землю обрушилась магнитная буря после экстремальной вспышки на Солнце

Эксперты ждали бурю ещё в прошлый четверг.фото: nasa.gov--> В ночь на понедельник началась магнитная буря, которую эксперты ждали ещё в прошлый четверг, сообщил 7 октября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.