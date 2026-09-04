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Антихрист уже среди людей: Вэнс, критикуя ИИ, заговорил о конце света

Антихрист уже среди людей: Вэнс, критикуя ИИ, заговорил о конце света

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не стал бы удивляться, «если конец света близок», и не исключил, что Антихрист уже находился среди людей.

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