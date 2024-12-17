Магнитка демонстрирует лучшие показатели индексов ответственного инвестирования РСПП

ММК показал наилучшие результаты в ключевых ESG-индексах РСПП за 2024 год. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2024 года получил наивысшие оценки в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».