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Магнитка демонстрирует лучшие показатели индексов ответственного инвестирования РСПП

Магнитка демонстрирует лучшие показатели индексов ответственного инвестирования РСПП

ММК показал наилучшие результаты в ключевых ESG-индексах РСПП за 2024 год. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2024 года получил наивысшие оценки в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

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