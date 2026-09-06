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Tesla создала электромотор без редкоземельных металлов для роботакси Cybercab

Tesla создала электромотор без редкоземельных металлов для роботакси Cybercab

Tesla раскрыла новые подробности о своем беспилотном такси Cybercab. Компания полностью отказалась от использования редкоземельных металлов в конструкции электродвигателя.

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