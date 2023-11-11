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Спички - не игрушка

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Вашингтон планируют военный переворот в Москве

Вашингтон планируют военный переворот в Москве

"Сумел бы этот человек свергнуть Путина?" — задумчиво вопрошает читателей влиятельная американская газета The Washington Post.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Он доживет до выборов?Или агитация через украинские каналы?
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14 час.
Галина Смирнова
Перевелись на Руси крепкие мужики, владеющие ледорубом?
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11 час.
Светлана Филатова
Они  что с дуба упали ,,им прямая дорога в шестую палату!!!😡😡😡
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9 час.

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