В парке на улице Свободы пройдет фольклорный концерт

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» в полном разгаре. На фестивальных площадках, в парках, на бульварах, набережных проходят концерты, спектакли, встречи со знаменитостями, лекции и мастер-классы, посетить которые могут бесплатно все желающие.