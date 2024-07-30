В парке на улице Свободы пройдет фольклорный концерт

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» в полном разгаре. На фестивальных площадках, в парках, на бульварах, набережных проходят концерты, спектакли, встречи со знаменитостями, лекции и мастер-классы, посетить которые могут бесплатно все желающие.
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