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Тарпищев о победе Медведева над Марреем: «Энди уже не тот, а Даня потихоньку набирает форму»

Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Энди Марреем в Майами. Россиянин победил 6:2, 6:4.

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