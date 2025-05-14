Угрожал убийством. Прима алтайского театра Гальцева рассказала о ЧП с ее детьми в автобусе

Сотрудники общественного транспорта матом и угрозами выгнали ее детей из салона из-за ошибки с оплатой Прокуратура Алтайского края проводит проверку заявления ведущей актрисы Алтайского музыкального театра Виктории Гальцевой.
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