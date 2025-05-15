Представитель Британии будет консультировать Зеленского на переговорах в Стамбуле

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Почётный гр. хохлостана, лохматый джонсонюк уже насоветовал! Ну-ну!
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