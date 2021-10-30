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Борьба за выживание в окружении президента Зеленского

Борьба за выживание в окружении президента Зеленского

Две статусные силовые структуры Украины вступили в открытое противостояние 22 октября украинские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщили, что СБУ задержала оперативника Государственного бюро расследований (ГБР) за склонение к даче взятки.

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