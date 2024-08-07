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Закон, порядок, государство

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Арктическая группировка Северного флота провела противолодочное учение в Баренцевом море

Арктическая группировка Северного флота провела противолодочное учение в Баренцевом море

В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил мероприятия по поиску подводных лодок, отработал приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

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